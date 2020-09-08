إبراهيم عشماوي: مباحثات مع قطاع الأعمال لتداول القطن في بورصة السلع

فاروق يوسف _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين للاستثمار، عن أن بورصة السلع الحاضرة لن تقتصر فقط على تداول الحبوب والسلع الغذائية، بل تستهدف أيضًا بعض أنواع المعادن، وكذلك القطن.

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أضاف ردًّا على دوت الخليج، أنه تم إعداد قانون خاص لتنظيم بيئة التداول وتحديد جميع أنواع السلع المقرر انضمامها للمنصة، وهو الآن أمام رئيس الوزراء.

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وتابع: هناك مشاورات مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لبحث مدى إمكانية تداول سلعة القطن.

ولفت عشماوي إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الإداري والتنظيمي للبورصة السلعية، وتم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارتها وفقًا لقرار الجمعية التأسيسية التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي.

المرحلة الأولى تتضمن 4 مخازن في الشرقية والسويس والفيوم والأقصر

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من ناحية أخرى، قال عشماوي إنه يتم الآن بحث العروض المقدمة من الشركات التي ترغب في إنشاء 4 مخازن استراتيجية كمرحلة أولى في محافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر.

وتتضمن قائمة الشركات التي تقدمت لهذا الطرح نحو 9 شركات أجنبية وإقليمية ومصرية وهي: شركة أجيليتي اللوجيستية، وأوراسكوم كونستراكشون، وشركة المدار للاستثمار، وشركة المصرية السعودية، وبتروجيت، وشركة مشارق، والسويدي للوجيستيات، وشركة شنكر الألمانية، وأو سي إل الدنماركية، وفق تصريحات سابقة لعشماوي.

وأوضح إبراهيم عشماوي حينها لجريدة دوت الخليج، أن عملية الطرح ستكون قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك عبر مناقصة محدودة للشركات المتقدمة.

وقال إن أهم الشروط التي تتطلبها الوزارة في هذه المناقصة هي: الخبرة الفنية في إنشاء وإدارة وتشغيل المخازن الاستراتيجية والعمليات اللوجيستية، بالإضافة إلى الملاءة المالية القوية، لافتًا إلى أن الشركات التي سيتم الترسية عليها ستتولى تنفيذ المشروع بدءًا من إنشائه وحتى إدارته وتشغيله.

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