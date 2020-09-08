رئيس سانوفي الفرنسية: من المرجح أن يبلغ سعر لقاح كورونا أقل من 10 يورو

وكالات _ قال رئيس شركة سانوفي الفرنسية إن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره الشركة مع شركة سميثكلاين البريطانية من المرجح أن يكون سعره أقل من 10 يورو لكل جرعة إذا تمت الموافقة عليه للاستخدام.

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وقال رئيس الشركة أوليفييه بوجيو لراديو فرانس إنتر “السعر لم يتم تحديده بالكامل … نقوم بتقييم تكاليف الإنتاج للأشهر المقبلة … سيكون أقل من 10 يورو”.

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وردا على سؤال حول منافستها AstraZeneca، والتي من المتوقع أن تسعر سعرها بنحو 2.50 يورو في أوروبا، قال بوغيلوت: “يمكن أن تكون فجوة السعر بالنسبة لنا هي أننا نستخدم جميع مواردنا الداخلية ، وباحثينا ، وأبحاثنا الخاصة المراكز. تستعين AstraZeneca بجزء من إنتاجها.”

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