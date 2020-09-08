- 1/2
- 2/2
وكالات _ قال رئيس شركة سانوفي الفرنسية إن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره الشركة مع شركة سميثكلاين البريطانية من المرجح أن يكون سعره أقل من 10 يورو لكل جرعة إذا تمت الموافقة عليه للاستخدام.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقال رئيس الشركة أوليفييه بوجيو لراديو فرانس إنتر “السعر لم يتم تحديده بالكامل … نقوم بتقييم تكاليف الإنتاج للأشهر المقبلة … سيكون أقل من 10 يورو”.
اضغط لتحميل العدد السابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج
وردا على سؤال حول منافستها AstraZeneca، والتي من المتوقع أن تسعر سعرها بنحو 2.50 يورو في أوروبا، قال بوغيلوت: “يمكن أن تكون فجوة السعر بالنسبة لنا هي أننا نستخدم جميع مواردنا الداخلية ، وباحثينا ، وأبحاثنا الخاصة المراكز. تستعين AstraZeneca بجزء من إنتاجها.”
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس سانوفي الفرنسية: من المرجح أن يبلغ سعر لقاح كورونا أقل من 10 يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.