مال وأعمال

سليمان: الصندوق السيادي استحوذ على أصول بينها مجمع التحرير بقيمة 10 مليارات جنيه

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فهد حسين _ قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الحكومة منحت الصندوق أصولا بينها مجمع التحرير بقيمة 10 مليارات جنيه.

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وأوضح سليمان، في ندوة مع جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية اليوم الثلاثاء، أن رأس المال المصرح به للصندوق 200 مليار جنيه، منهم 5 مليارات تمثل رأس المال المصدر والذي تم استلام جزء كبير منها لإتاحة سيولة لمعاملات الصندوق.

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ولفت المدير التنفيذي للصندوق السيادي، إلى أن مصر غنية بالأصول عالية القيمة والتي يمكن استغلالها بما يحقق عوائد عالية، لذا سيتم إسناد عدد كبير من تلك الأصول إلى الصندوق كجزأ من رأسماله وهو ما حدث بالاستحواذ على عدد من الأصول بينها مجمع التحرير مؤخرا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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