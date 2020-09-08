سليمان: الصندوق السيادي استحوذ على أصول بينها مجمع التحرير بقيمة 10 مليارات جنيه

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فهد حسين _ قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الحكومة منحت الصندوق أصولا بينها مجمع التحرير بقيمة 10 مليارات جنيه.
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وأوضح سليمان، في ندوة مع جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية اليوم الثلاثاء، أن رأس المال المصرح به للصندوق 200 مليار جنيه، منهم 5 مليارات تمثل رأس المال المصدر والذي تم استلام جزء كبير منها لإتاحة سيولة لمعاملات الصندوق.
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ولفت المدير التنفيذي للصندوق السيادي، إلى أن مصر غنية بالأصول عالية القيمة والتي يمكن استغلالها بما يحقق عوائد عالية، لذا سيتم إسناد عدد كبير من تلك الأصول إلى الصندوق كجزأ من رأسماله وهو ما حدث بالاستحواذ على عدد من الأصول بينها مجمع التحرير مؤخرا.
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