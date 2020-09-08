هيرميس: إتمام الإصدار الثالث لسندات بريميوم إنترناشيونال بقيمة 160 مليون جنيه

أعلنت المجموعة المالية هيرميس إتمام الإصدار الثالث لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان وذلك في صفقة قيمتها 160 مليون جنيه، وهو ثاني اصدار للشركة هذا العام، والثالث ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين لشركة بريميوم إنترناشيونال.

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كانت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان قد أسندت عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات، علمًا بأن عملية التوريق الثانية سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 160 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر.

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وحصلت الإصدارات الثلاثة على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.

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ومن جهته صرح مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس أن صفقات ترتيب الدين أصبحت تحظى بالمزيد من الاهتمام عبر كافة القطاعات داخل مصر في القترة الماضية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الاقبال على صفقات ترتيب الدين مع تحسن الظروف وعودة العديد من القطاعات للعمل بكامل قوتها التشغيلية.

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