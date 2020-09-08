هيرميس: Norges Bank يخفض حصته في المجموعة إلى 4.99%

رنا ممدوح _ خفض Norges Bank من حصته في رأسمال المجموعة المالية هيرميس من 5.02% إلى 4.99%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح المجموعة المرسل للبورصة اليوم، فقد باع Norges Bank عدد 260 ألف سهم من أسهم المجموعة المالية هيرميس بقيمة إجمالية 3.603 مليون جنيه. اضغط لتحميل العدد السابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج وبلغ متوسط سعر البيع 13.86 جنيه، وقامت مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. Advertisements الجدير بالذكر أن دي اف اي جي3 المحدودة تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المالية هيرميس بنسبة 12.94%، يليه ار ايه مينا هولدينجز ال ال سي بنسبة 12.33%، ثم سهم بنك نيو يورك ميلون بنسبة 9.62%، وريمكو للاستثمارات بنسبة 8.79%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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