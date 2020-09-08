عاجل تأكيدا لانفراد دوت الخليج.. ABC: مناقشات أولية للاستحواذ على بلوم مصر

أمنية إبراهيم _ قال بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC في بيان لبورصة البحرين اليوم، أن المجموعة في مناقشات أولية مع بنك لبنان والمهجر للاستحواذ على وحدته بلوم مصر.

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وقال ABC: تود المجموعة أن توضح أنها في مناقشات مع بنك لبنان والمهجر اللبناني لاستحواذ محتمل على شركته الفرعية بلوم مصر.

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أضاف: هذه المناقشات أولية ولا يوجد يقين أن أي معاملة سيتم إتمامها، وأن المجموعة لديها النية والاستراتيجية المعلنة بالفعل للنظر في التوسع، وأنها بشكل روتيني تقوم بتقييم مختلف الفرص، وستعلن في بيانات تالية عن أية تطورات.

كانت جريدة دوت الخليج قد انفردت في عددها الصادر الأحد 30 أغسطس الماضي، بالكشف عن دراسة المؤسسة العربية المصرفية ABC خوض سباق الاستحواذ على بلوم مصر، وبعدها بيوم، كشفت دوت الخليج عن تقدم ABC بطلب السماح له بإجراء الفحص النافي للجهالة لبنك بلوم مصر وإبداء الاهتمام بالاستحواذ على البنك.

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وفي 10 أغسطس الجاري، كشفت دوت الخليج عن دراسة بنك الإمارات دبي الوطني الاستحواذ على بنك بلوم مصر، وفي 11 أغسطس كشفت نشرة دوت الخليج عن تولي بنك الاستثمار سي أي كابيتال دور مستشار صفقة بيع بلوم مصر، وفي 12 أغسطس كشفت نشرة دوت الخليج عن بدء الإمارات دبي عمليات الفحص النافي للجهالة لبنك بلوم.

يعتبر بنك ABC في مصر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ABC، ووفقًا لموقعه الألكتروني، يوجد لدى البنك 27 فرعًا و83 جهاز صراف إلى منتشرًا في جميع أنحاء مصر.

أما مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) التي يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين وتتواجد في 5 قارات، فتأسست عام 1980، وهي مدرجة حاليًا في بورصة البحرين. والمساهمون الرئيسيون في البنك هم مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت.

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