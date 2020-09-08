مدير صندوق مصر السيادي: إنجاز دراسة استغلال وتطوير مجمع التحرير خلال أسابيع

فهد حسين _ أفصح أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن الانتهاء من دراسة تطوير واستغلال مجمع التحرير خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت سليمان، خلال ندوة اليوم الثلاثاء مع جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، إلى أن الدراسة ستتطرق إلى تحديد الأدوار الإدارية في المبني، والجزأ الفندقي وسعته من الغرف.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ودعا المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الشركات والمطورين ممن لهم سابق الخبرات في مثل تلك المشروعات إلى عرض رؤاهم على الصندوق، للاستقرار على الأفضل من حيث الاستغلال الأمثل لمجمع التحرير.

اضغط لتحميل العدد السابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج

وامتدت دعوة المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، للشركات الخاصة صاحبة الخبرة السابقة في هذا المجال إلى المشاركة وعرض رؤى تطوير واستغلال أرض الحزب الوطني على كورنيش النيل، ومبنى وزارة الداخلية، ومنطقة باب العزب خلف قلعة محمد علي التاريخية أيضا.

Advertisements

وذكر سليمان، أن صندوق مصر السيادي حصل على مجموعة من الأصول المملوكة للدولة بينها مجمع التحرير بقيمة 10 مليارات جنيه.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج