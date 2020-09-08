ناسداك يهوي 3% مع تفاقم اضطراب أسهم التكنولوجيا

_ هوى المؤشر ناسداك ما يزيد عن 3% عند الفتح اليوم إذ باع المستثمرون أسهم تسلا وغيرها من شركات التكنولوجيا ذات الثقل، بينما تأثرت المعنويات سلبا بفعل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف بشأن تعثر تعافي الاقتصاد.

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ونزل المؤشر ناسداك المجمع 412.44 نقطة أو ما يعادل 3.65 في المائة إلى 10900.70 نقطة.

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وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 208.08 نقطة أو 0.74 في المائة إلى 27925.23 نقطة.

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فيما نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 55.08 نقطة أو ما يعادل 1.61 في المائة إلى 3371.88 نقطة.

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