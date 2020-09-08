- 1/2
- 2/2
_ هوى المؤشر ناسداك ما يزيد عن 3% عند الفتح اليوم إذ باع المستثمرون أسهم تسلا وغيرها من شركات التكنولوجيا ذات الثقل، بينما تأثرت المعنويات سلبا بفعل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف بشأن تعثر تعافي الاقتصاد.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 412.44 نقطة أو ما يعادل 3.65 في المائة إلى 10900.70 نقطة.
اضغط لتحميل العدد السابع والثلاثون من نشرة دوت الخليج
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 208.08 نقطة أو 0.74 في المائة إلى 27925.23 نقطة.
فيما نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 55.08 نقطة أو ما يعادل 1.61 في المائة إلى 3371.88 نقطة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ناسداك يهوي 3% مع تفاقم اضطراب أسهم التكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.