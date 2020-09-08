وزير المالية الروسي: من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بأقل من 4% في 2020

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وكالات _ قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم، إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا بأقل من أربعة في المئة العام الحالي، في تحسن من 4.7 بالمئة الذي جرى توقعه في استطلاع أجرته أواخر الشهر الماضي.
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ومتحدثا في منتدى مالي في موسكو، إلى جانب محافظة البنك المركزي المصري إلفيرا نابيولينا، قال وزير المالية إن من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية روسيا للعام 2020 حوالي أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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