مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 1.66% وسط تداولات تخطت مليار جنيه

رنا ممدوح – أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10951 نقطة، مسجلاً انخفاض بنسبة 1.66%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.40%، وأغلق عند مستوى 66.67 جنيه.

وهبط كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.27%، و3.24% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.231.300 مليار جنيه، على 183 شركة من خلال 45240 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 152 شركة مقابل ارتفاع 14 في حين لم تتغير أسعار 17.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 107.729 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 108.503 مليون جنيه، مقابل 774.577 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 80.383 مليون جنيه، منها 59.209 مليون جنيه للمؤسسات، و21.173 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 27.346 مليون جنيه، منها 18.717 مليون جنيه للمؤسسات، و8.628 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 84.6 % من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على10.21% والعرب على 5.19% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على26.13% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.86%.

وتصدر سهم القاهرة للإسكان والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.69%، تلاه سهم اسمنت سيناء بنسبة 8.75%، ثم سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 8.17%.

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في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.33%، تلاه سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.10%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 8.46%.

وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن الأنباء الخاصة بمساعٍ شركة الاتصالات السعودية لخفض قيمة عرض الاستحواذ على فودافون مصر عمقت من خسائر البورصة بجلسة اليوم.

ويرى عبد الفتاح أن من ضمن أسباب التراجع أيضاً انخفاض القوى الشرائية أمام حدة بيع المؤسسات الأجنبية.

وتوقع أن تنتهي الحركة التصحيحية الحالية للسوق على المدى القصير بعد اختبار الدعم 10750 نقطة.

وراهن على كل من قطاع المقاولات والخدمات المالية غير المصرفية والصناعة في قيادة قفزة جديدة للسوق على المدى المتوسط.

من جانبه، قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن كسر السوق لمستوى الدعم الرئيسي عند 11050 نقطة وراء ارتفاع وتيرة خسائر البورصة بجلسة اليوم.

ولفت غريب إلى أن أغلب الأسهم تماسكت عند مستويات الدعم في النصف الثاني من جلسة اليوم، مما يرفع توقعات أن تشهد جلسة الغد ارتداده لأعلى.

وجدد رهانه على القطاع الصناعي والأسمدة والحديد والأسمنت على صدى الانخفاض المرتقب بأسعار الطاقة.

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