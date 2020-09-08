مال وأعمال

شبح عودة كورونا يهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى منذ يونيو

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سكاي نيوز عربية – هبطت أسعار النفط بأكثر من 5%، وذلك بتعاملات يوم الثلاثاء، لتهوي إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس حول العالم.

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وتعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب المخاوف من عدم تعافي الطلب على الخام، في ظل عودة إصابات فيروس كورونا إلى الارتفاع في العالم.

وتراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 2.18 دولار، أو 5.2%، إلى 39.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يونيو.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، أو 7.5%، إلى 36.78 دولار للبرميل، حسبما ذكرت “”.

وسجلت أسعار النفط أكبر تراجع لها، خلال العام الجاري، من جرّاء تراجع الطلب العالمي بسبب حالة الشلل التي نجمت عن فرض إجراءات الحجر الصحي، لأجل كبح تفشي فيروس كورونا.

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وكانت الأسعار قد عادت إلى الارتفاع في النصف الثاني من العام الجاري، لكن المخاوف من موجة ثانية من الفيروس بعد تخفيف الحجر، عرقلت تعافي “الذهب الأسود”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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