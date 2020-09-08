انخفاض طفيف للغاية في متوسط سعر الدولار أمام الجنيه

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام خلال الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في أغلب البنوك، بعد موجة تراجع تدريجي استمرت لأكثر من أسبوعين.

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وسجل المتوسط المرجح لسعر الصرف انخفاضا طفيفا للغاية بواقع 0.2 قرش بالغًا 15.7422 جنيه للشراء و15.8422 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء، مقابل 15.7442 جنيه للشراء و15.8442 جنيه للبيع أمس الإثنين، بحسب البنك المركزي المصري.

واستقر سعر صرف الدولار في بنوك: الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول، عند مستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

وظل الدولار ثابتًا في البنك التجاري الدولي عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وكذلك في كل من: العربي الإفريقي الدولي والإسكندرية والمصرف العربي الدولي عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

فيما انخفض الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع 3 قروش على دفعتين على مدار تعاملات اليوم، ليصل إلى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، بدلًا من 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع بختام الإثنين.

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بينما رفع بنك إتش إس بي سي سعر صرف الدولار بواقع قرشين خلال تعاملات اليوم، مسجلًا 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بالأمس.

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