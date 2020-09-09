مؤشر داو جونز يهبط 600 نقطة مع انخفاض أسهم التكنولوجيا

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وكالات – تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد الثلاثاء لبدء الأسبوع حيث تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بعد أسوأ عمليات بيع لها منذ أكثر من خمسة أشهر الأسبوع الماضي.
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وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.1%. أدى انخفاض الثلاثاء إلى انخفاض مؤشر ناسداك صاحب التكنولوجيا العالية بنسبة 10% خلال الأيام الثلاثة الماضية. في ذلك الوقت، انخفض المركب من مستوى قياسي إلى تصحيح على أساس يومي وإغلاق.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 632 نقطة أو 2.3%. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.8%.
كما انخفض كل من Facebook و Amazon بأكثر من 4% وتراجعت Microsoft وApple بنسبة 5.4% و 6.7٪ على التوالي.
وأغلق سهم Netflix منخفضًا بنسبة 1.8٪ وخسر سهم Alphabet نحو 3.6%، كما انخفض Zoom Video بنسبة 5.1%.
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