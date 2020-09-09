جهينة للصناعات الغذائية: Norges Bank رفع حصته في رأس المال إلى 5.09%

رنا ممدوح _ رفع Norges Bank حصته في رأسمال جهينة للصناعات الغذائية من 4.99% إلى 5.09%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد اشتري Norges Bank عدد 877.055 ألف سهم من أسهم جهينة للصناعات الغذائية بقيمة إجمالية 6.162 مليون جنيه. اضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج وبلغ متوسط سعر الشراء 7 جنيهات للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. Advertisements الجدير بالذكر، أن شركة فرعون للاستثمارات المحدودة تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 50.07%، يليها ريمكو للاستثمارات بنسبة 6.32%، ثم Norges Bank بنسبة 5.09%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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