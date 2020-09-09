وزير المالية: 7.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى أغسطس

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يُسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذى يُساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

اضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر أغسطس الماضي، بقيمة 7 مليارات و500 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة القوى العاملة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين.

وأوضح البيان، أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تُمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات حكومية خلال شهر أغسطس الماضي بـ 139.9 مليون دولار لشراء 580 ألف طن من القمح المستورد.

Advertisements

وشملت الإتاحات 300 مليون جنيه لوزارة القوي العاملة لاستكمال الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة ليصبح إجمالي ما تم تدبيره للدفعة الثالثة 800 مليون جنيه، ومليار و266 مليون جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسداد تعويضات نزع الملكية المستحقة عن أعمال إنشاء وتطوير قاعات الطريق الدائري الأوسطي، و98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج لصرف مستحقات وأجور العاملين، و2 مليون 600 ألف جنيه لدعم فروق أسعار القطن.

وأشار البيان إلى أن الإتاحات خلال شهر أغسطس الماضي تضمنت أيضًا 149 مليونًا و900 ألف جنيه لدعم هيئة نقل الركاب ، و60 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و294 مليونًا و800 ألف جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد للتعاقد علي شراء لقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء، و59 مليونًا و300 ألف جنيه للتأمين الصحي على الطلاب، و35 مليونًا و700 ألف جنيه للتأمين الصحي علي الأطفال، و22 مليونًا و100 ألف جنيه للتأمين علي المرأة المعيلة، و903 ملايين و800 ألف جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و220مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و100مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج