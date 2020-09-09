كليوباترا توقع اتفاقية نقل نشاط وأصول شركة بداية للخدمات الطبية للمجموعة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، عن توقيع اتفاقية نقل أصول ونشاط شركة مستشفي بداية الرائدة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد بجمهورية مصر العربية والمملوكة لمؤسسها الدكتور إسماعيل أبو الفتوح.

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وبحسب بيان المستشفى المرسل للبورصة اليوم، فبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم نقل الأصول والنشاط التشغيلي لمستشفي بداية إلى شركة جديدة تحت التأسيس، على أن يبلغ إجمالي حصة مستشفي كليوباترا 60% من رأسمالها، بينما تبلغ حصة الدكتور أبو الفتوح نسبة 40% المتبقية.

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وقدرت الصفقة المعدات الطبية والأصول والعقارات بقيمة 105 مليون جنيه تقريبا، على أن يتم تحديد وسداد باقي قيمة الصفقة بناء على نتائج أعمال الشركة الجديدة خلال 2021 و2022.

ووفقاً للبيان، فيعد الدكتور أبو الفتوح من أبرز الخبراء في مجال الخصوبة حول العالم بفضل خبراته الممتدة لأكثر من 20 عاما في علاج العقم والإخصاب المساعد، علما بأنه يعمل حاليا استاذا في أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة.

وتركز جهود أبو الفتوح على مدار العشرين عاماً الماضية في علاج الحالات المعقدة التي تعاني من مشكلات في الخصوبة، وذلك بالتوازي مع تحويل مستشفي بداية إلى كيان رائد في علاج العقم في مصر.

ومن المقرر أن يواصل الدكتور أبو الفتوح إدارة الأنشطة التشغيلية للمستشفي بصفتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للكيان المشترك الجديد.

وقد انطلقت أعمال مستشفى بداية عام 1998 تحت قيادة الدكتور أبو الفتوح بالتعاون مع فريق من أبرز الأطباء المتخصصين في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب.

ونجح الدكتور أبو الفتوح في تطوير المستشفي منذ انطلاقها حتى اصبحت تمتد لى مساحة 4500 متر مربع بأحد المواقع الاستراتيجية بحي الدقي.

ويضم مقر المستشفي ثلاث غرف عمليات و19 سريراً بالإضافة غلى معمل أجنة متطور.

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وقد نجحت المستشفي منذ انطلاقتها في تحقيق حلم الإنجاب للعديد من الأسر، حيث تحظي بأعلى معدلات النجاح على مستوى المنطقة.

وتمتلك بداية منشأة طبية إضافية تقع غرب القاهرة بأحد المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي ستساهم في تنفيذ التوسعات المخططة مع الاستفادة من فرص النمو الواعدة التي ستحظي بها خلال السنوات القادمة.

وسوف تثمر الصفقة الجديدة عن دخول مجموعة مستشفيات كليوباترا في مجال العقم والإخصاب المساعد والعمل على تنميتة وتطويره خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور إسماعيل أبو الفتوح عن اعتزازة بالشراكة الجديدة التي ستثمر عن انضمام مستشفي بداية إلى مجموعة مستشفيات كليوباترا في إطار خطة متكاملة لمواصلة التوسع بمستشفي بداية خلال السنوات المقبلة مستفيدة من مقومات النمو الهائلة التي تذخر بها المجموعة وفي مقدمتها المنظومة التشغيلية عالية الكفاءة والإطار المؤسسي الفعال الذي دفع بالمجموعة إلى مكانتها الحالية بين أبرز الشركات المدرجة في البورصة المصرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن انضمام مستشفي بداية سيمكن المجموعة من تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في مجالات طبية جديدة بالتزامن مع استفادة مستشفي بداية من نطاق أعمال المجموعة وتغطيتها القوية للمجتمعات التي تعمل بها.

ولفت عز الدين إلى أن هذه الصفقة تمثل حجر الأساس الداعم لتطوير قطاع متخصص في تقديم خدمات الأمومة والطفولة، والتي تتطلع المجموعة إلى تنميته من خلال توظيف شبكة المستشفيات والمرافق الطبية التابعة، بالإضافة إلى المرفق الطبي الجديد التابع لمستشفي بداية في غرب القاهرة.

ومن جانبه أعرب أحمد بدر الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا عن اعتزازة بالدخول في شراكة مع أقوى الفرق الطبية والإدارية المتخصصة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن مستشفي بداية نجحت تحت قيادة الدكتور إسماعيل أبو الفتوح في التحول إلى واحدة من أسرع المستشفيات نموا في مجال علاج العقم وتقنيات الإخصاب المساعد بمصر، معربا عن تطلعاته إلى التعاون مع فريق مستشفي بداية للارتقاء بقدرة وكفاءة الكيان الجديد خلال الفترة المقبلة.

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