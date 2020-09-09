الرقابة المالية تدرس عرض استحواذ إيميكس انترناشونال على النيل لحليج الأقطان

رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة إيميكس انترناشونال الخاص بشراء حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان.

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وبحسب إفصاح الهيئة المرسل للبورصة اليوم، فحدد العرض المودع بتاريخ الأمس سعر السهم عند 50 جنيه، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 51% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1993، مع قيام مقدم العرض بعد تنفيذ عرض الشراء باتخاذ إجراءات الزيادة طبقاً لقرارات الجمعية المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضي.

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وبحسب الهيئة، فجاري دراسة العرض ومرفقاته.

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وفي 28 أغسطس الماضي، خاطبت شركة إيميكس إنترناشونال، هيئة الرقابة المالية برغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، عن طريق تقديم عرض شراء إجباري يتضمن ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50%.

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