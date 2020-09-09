الرقابة المالية تدرس عرض استحواذ إيميكس انترناشونال على النيل لحليج الأقطان

- 1/2
- 2/2
رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة إيميكس انترناشونال الخاص بشراء حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وبحسب إفصاح الهيئة المرسل للبورصة اليوم، فحدد العرض المودع بتاريخ الأمس سعر السهم عند 50 جنيه، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 51% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1993، مع قيام مقدم العرض بعد تنفيذ عرض الشراء باتخاذ إجراءات الزيادة طبقاً لقرارات الجمعية المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضي.
اضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج
وبحسب الهيئة، فجاري دراسة العرض ومرفقاته.
وفي 28 أغسطس الماضي، خاطبت شركة إيميكس إنترناشونال، هيئة الرقابة المالية برغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، عن طريق تقديم عرض شراء إجباري يتضمن ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50%.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الرقابة المالية تدرس عرض استحواذ إيميكس انترناشونال على النيل لحليج الأقطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.