البورصة تتراجع 0.28% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المصريين

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين.

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وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28%، ليتداول عند مستوى 10920 نقطة.

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في حين سجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.49%، ليتداول عند مستوى 67 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.87% و0.97% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 114.547 مليون جنيه، على 98 شركة من خلال 1974 عملية.

وتضمنت التداولات، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أودن للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 10.955 مليون سهم بقيمة إجمالية 49.3 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 47 شركة مقابل ارتفاع 21 في حين لم تتغير أسعار 30.

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وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 12.383 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 13.714 مليون جنيه، مقابل 1.330 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو الشراء محققة صافي بقيمة 11.165 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.218 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 2.235 مليون جنيهن مقابل 1.016 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم العبوات الطبية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.39%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 5.26%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 5.09%.

في حين تصدر سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.30%، تلاه سهم اودن للاستثمارات المالية بنسبة 4.88%، ثم سهم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 4.36%.

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