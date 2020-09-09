الليرة التركية تلامس مستوى قياسيا منخفضا جديدا أمام الدولار

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وكالات _ تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار اليوم تحت تأثير تنامي العزوف من المخاطر والذي زاد ضغوط البيع في العالم.
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وسجلت الليرة مستوى متدنيا عند 7.4920 لتصل خسائرها مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري إلى نحو 21 في المائة بين أسوأ العملات أداء في العالم.
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وصعدت الليرة من جديد إلى 7.4870 بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش.
ومع انخفاض العملة التركية في ست من بين الجلسات السبع الماضية، مازال المستثمرون يترقبون إشارات على ما إذا كان البنك المركزي المصري قد أوقف سياسة تشديد نقدي غير مباشرة استمرت شهرا.
ونُقل عن وزير المالية براءت ألبيرق قوله اليوم إن بوسع البلاد الاستفادة من تبعات جائحة فيروس كورونا العالمية عبر ليرة تنافسية يتم وضعها في قلب استراتيجية جديدة للتحرك نحو اقتصاد يركز أكثر على الصادرات.
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