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_ قالت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن سلامة أي لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تأتي “في المقام الأول” في حين علقت شركة أسترا زينيكا تجاربها، مؤقتا على الأقل، على لقاح محتمل بسبب مخاوف تتعلق بالآثار الجانبية.
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وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان في ندوة على موقع للتواصل الاجتماعي “الحديث عن السرعة… لا يعني أن نتهاون فيما يتعين علينا تقييمه”.
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وأضافت “لا يزال ينبغي اتباع قواعد اللعبة. بالنسبة للأدوية واللقاحات يتعين اختبار سلامتها في المقام الأول”.
ولم يرد مسؤولون من منظمة الصحة على أسئلة بشأن خطوة أسترا زينيكا لتعليق تجاربها العالمية، ومنها تجارب كبيرة في مراحل متقدمة، على لقاحها التجريبي لفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد-19 وذلك بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين في التجارب.
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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تعليق أسترا زينيكا تجاربها.. منظمة الصحة تشدد على أولوية سلامة اللقاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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