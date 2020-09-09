بعد تعليق أسترا زينيكا تجاربها.. منظمة الصحة تشدد على أولوية سلامة اللقاحات

_ قالت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن سلامة أي لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تأتي “في المقام الأول” في حين علقت شركة أسترا زينيكا تجاربها، مؤقتا على الأقل، على لقاح محتمل بسبب مخاوف تتعلق بالآثار الجانبية.

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وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان في ندوة على موقع للتواصل الاجتماعي “الحديث عن السرعة… لا يعني أن نتهاون فيما يتعين علينا تقييمه”.

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وأضافت “لا يزال ينبغي اتباع قواعد اللعبة. بالنسبة للأدوية واللقاحات يتعين اختبار سلامتها في المقام الأول”.

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ولم يرد مسؤولون من منظمة الصحة على أسئلة بشأن خطوة أسترا زينيكا لتعليق تجاربها العالمية، ومنها تجارب كبيرة في مراحل متقدمة، على لقاحها التجريبي لفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد-19 وذلك بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين في التجارب.

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