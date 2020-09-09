البنك الأهلي يوقع عقد تمويل بمليار جنيه لصالح بالم هيلز للتعمير

دوت الخليج – وقع البنك الأهلي المصري، عقد تمويل بمبلغ مليار جنيه، وبشروط مميزة لصالح شركة بالم هيلز للتعمير، باستخدام أوراق القبض الناتجة عن بيع الوحدات المسلمة Ready to Move.

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حضر التوقيع يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعلي ثابت عضو مجلس الإدارة للشئون المالية بشركة بالم هيلز، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وأحمد يحيي رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصري.

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وأكد يحيى أبو الفتوح، حرص البنك الأهلي المصري على تمويل المشروعات الكبرى بشكل عام، وخاصة تلك التي يتركز نشاطها في المجال العقاري لما يتمتع به من قدرة على حفظ قيمته الاستثمارية على المديين المتوسط وطويل الأجل، إضافة إلى كونه محرك هام للنمو الاقتصادي لارتباطه بمجموعه كبيرة من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومن جانبه أكد علي ثابت نيابة عن ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بالم هيلز ورئيس المجموعة التنفيذي، أن الاتفاق سيمكن الشركة من تسويق وبيع الوحدات الجاهزة للتسليم المتوفرة في مشاريع الشركة المختلفة، مع تقديم تسهيلات سداد للعملاء تصل إلى عشر سنوات، حيث سيتم توريق أوراق القبض الخاصة بتلك الوحدات فيما بعد طبقا لبرنامج التوريق المعد سلفا من الشركة.

كما أكد على التزام الشركة بالوصول إلى صافي الدين المستهدف إلى 1.5 مليار جنيه بحلول نهاية العام.

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وأضاف شريف رياض، أن سوق الاستثمار العقاري قد شهد تحولا ملحوظا في السنوات الاخيرة انعكس على النمط الاستهلاكي للعملاء، وحركة العرض والطلب وتوازنات السوق.

وأشار إلى المنافسة القوية بين الشركات العقارية في تطوير مشروعاتها بما يتماشى مع تطلعات العملاء وبشكل خاص في المشروعات والتجمعات السكنية الكائنة بالمناطق والمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر سعيا للتخفيف من حدة الازدحام بمناطق وسط العاصمة، وهو ما يشجع البنك على تمويل المشروعات العقارية بشكل مستمر.

وأكد رياض، أن التمويل الممنوح يعكس التنسيق المستمر بين فرق العمل المختصة بالبنك ومسئولي الشركة للوصول الى أفضل النتائج التي يسعى اليها الطرفين، خاصة أن معاملات الشركة مع البنك تمتد لسنوات عديدة، قام البنك خلالها بدعم العديد من المشروعات الخاصة بشركة بالم هيلز للتعمير.

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