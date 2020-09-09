مبيعات العرب والأجانب ترفع خسائر مؤشر البورصة الرئيسي إلى 0.42% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ رفعت القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب خسائر مؤشر البورصة الرئيسي إلى 0.42%، ليتداول عند مستوى 10905 نقطة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.46%، ليتداول عند مستوى 66.98 جنيه.

اضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج

في حين صعد مؤشر EGX70 بنسبة 0.01%، بينما انخفض EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.17%.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 556.040 مليون جنيه على 166 شركة من خلال 17989 عملية.

وتضمنت التداولات، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أودن للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 10.955 مليون سهم بقيمة إجمالية 49.3 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 92 شركة مقابل ارتفاع 48 في حين لم تتغير أسعار 26.

Advertisements

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 35.374 مليون جنيه، منها 31.592 مليون جنيه للمؤسسات، و3.782 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.067 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.836 مليون جنيه، مقابل 769.445 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 37.442 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 42.944 مليون جنيه، مقابل 5.501 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.23%، تلاه سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 6.34%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 5.93%.

في حين تصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.51%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 4.49%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 4.30%.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج