بايدو الصينية تجري محادثات مع مستثمرين لجمع ملياري دولار لشركة تكنولوجيا حيوية جديدة

_ قال مصدر إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايدو تجري محادثات مع مستثمرين لجمع ملياري دولار على مدى ثلاثة أعوام لإنشاء شركة تكنولوجيا حيوية ناشئة ستستعين بتكنولوجيا الذكاء الصناعي لاكتشاف عقاقير جديدة وتشخيص الأمراض.

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وأكد مصدر ثان الخطة الخاصة بالشركة الجديدة.

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واستبعد المصدر الأول أن تكون بايدو المستثمر المسيطر. وقال المصدران اللذان طلبا عدم الإفصاح عن اسميهما إنه ليس لديهما المزيد من التفاصيل بشأن الاستثمار لأن المحادثات لا تزال جارية.

وامتنعت بايدو عن التعقيب.

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تأتي خطط بايدو في وقت يشهد زيادة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية منذ تفشي جائحة كوفيد-19 وتوسع الكثير من الشركات في خيارات التشخيص عن بعد لسد الفجوات نتيجة ازدحام المستشفيات والضغط الكبير عليها.

وقال المصدران إن الشركة الناشئة الخاضعة للنقاش تخطط للتركيز بشكل أكبر على مجالات مثل اكتشاف العقاقير وتطويرها، والتشخيص المبكر للأورام عبر حشد تكنولوجيا الذكاء الصناعي المهمة لبايدو والتي بمقدورها القيام بعمليات حوسبة معقدة للخروج بابتكارات حيوية.

وقال أحد المصدرين إن اسم الشركة الناشئة لم يتقرر بعد، لكن بايدو اقترحت الفكرة قبل ستة أشهر، مضيفا أن روبن لي مؤسس بايدو ورئيس مجلس إدارتها مشارك في المشروع بشكل شخصي.

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