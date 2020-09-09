محمود محيي الدين يستعرض قائمة بالسياسات المقترحة كحلول لتمويل جهود مواجهة جائحة كورونا

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قدم الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية قائمة بالسياسات المقترحة من مجموعات النقاش الستة بالأمم المتحدة كحلول لتمويل جهود مواجهة جائحة الكورونا والتعافي للأفضل بعدها.
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جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى، عٌقد أمس، بالأمم المتحدة بمشاركة 40 من وزراء المالية للدول الأعضاء، وذلك للوقوف على قائمة هذه السياسات التي سبق إطلاقها في يونيو السابق ضمن خطة العمل الدولية لتمويل جهود مكافحة تداعيات انتشار كورونا.
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وتتضمن الاجتماع ومناقشة آخر مستجدات الأزمة العالمية الراهنة وأثرها على الوضع الاقتصادي العالمي وتحديات تمويل التنمية.
واستعرض محيي الدين قائمة المقترحات التي توصلت إليها مجموعات النقاش الستة المنعقدة على مدار الثلاثة شهور الماضية فيما يخص أولاً التمويل الخارجي والنمو الشامل وثانيا توفير السيولة العالمية والاستقرار المالي، وثالثا إدارة الديون، ورابعاً الدائنين من القطاع الخاص، وخامسا مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والمحور السادس هو كيفية التعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة.
وأثناء الاجتماع أبرز الدكتور محمود محيي الدين تفاصيل ومحاور النقاشات التي كانت تخص قائمة المقترحات بمشاركة وزراء المالية وممثلي الدول والحكومات الأعضاء بالأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الدولية.
وقال إن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه لوزراء المالية في الأمم المتحدة وذلك لمركزية وأهمية دور وزراء المالية وميزانيات الدول في تحديد شكل التصدي والتعافي من الأزمة.
وذكّر محيي الدين المشاركين أن العالم يواجه ازدياد في معدلات الفقر والجوع لأول مرة بعد عقود من التحسن عالمياً.
ومن المقرر إدراج توصيات الاجتماع الوزاري لمخرجات مجموعات النقاش ليتم عرضها في اجتماع رفيع المستوى لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في 29 سبتمبر 2020 لمناقشة الإجراءات التنفيذية.
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