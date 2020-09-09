سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في غالبية البنوك

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، في غالبية البنوك عند نفس مستويات تداوله بالأمس.

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وواصل سعر الصرف للدولار استقراره في بنوك: الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول، عند مستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

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كما ظل الدولار مستقرًا في البنك التجاري الدولي عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وكذا في كل من: العربي الإفريقي الدولي والإسكندرية والمصرف العربي الدولي عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي، عند مستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، دون تغيير عن ختام الثلاثاء.

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وفي المقابل ارتفع الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين، ليصل إلى15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وشهدت سوق الصرف خلال تعاملات أمس الثلاثاء، استقرارا في سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد موجة تراجع دامت لنحو أسبوعين.

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