الحكومة توافق علي إنشاء جامعتي الصالحية الجديدة وشرم الشيخ

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين خاصتين، جامعة الصالحية الجديدة، وجامعة شرم الشيخ.

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ونص مشروع القرار الأول على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم “جامعة الصالحية الجديدة”، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

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وتتكون جامعة الصالحية الجديدة من كليات، العلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الاسنان، والهندسة، والادارة والاقتصاد الدولى، والحاسبات والمعلومات، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ونص مشروع القانون الثانى على أن تُنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم “جامعة شرم الشيخ”، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتتكون جامعة شرم الشيخ من كليات الصيدلة، وطب الاسنان، والهندسة، والادارة والاقتصاد، والطب البشرى، والسياحة والفنادق، والعلاج الطبيعى، والتمريض، وكلية الدراسات العليا.

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على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والاهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغى ترخيص انشاء هذه الكلية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ونص مشروعا القرارين على أن الهدف من إنشاء الجامعتين هو الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعتين أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعملا على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدين فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

كما نصا على أنه لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

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