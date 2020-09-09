ماستركارد تسجل مليون معاملة دفع رقمي في يوم واحد بمصر

دوت الخليج – كشفت شركة ماستركارد العالمية، عن نمو سوق المدفوعات الرقمية في مصر، ليصل حجم المعاملات المالية وغير المالية عبر الهاتف المحمول إلى مليون معاملة في يوم واحد.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأرجع بيان صادر اليوم، نمو سوق المدفوعات إلى طرح خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الرقمية، التي تم إطلاقها أوائل هذا العام، وساهمت في تداول الأموال بصورة سهلة آمنة وفعالة، خاصة في المجتمعات الأقل حظا من حيث توافر البنية التحتية.

اضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج

وقال مجدي حسن، مدير منطقة مصر وباكستان بماستركارد، إن تطور الخدمات الرقمية في مصر يعدّ نموذجا مثاليا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع: من خلال التعاون عن كثب مع الحكومة، قدمنا ​​حلولا مبتكرة وموثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتعدّ شراكة ماستركارد مع شركات المحمول دليلا على الالتزام بتطوير منظومة الدفع وتعزيز التقدم نحو مجتمع أكثر اتصالاً في المستقبل.

واعتمدت ماستركارد وشركاؤها على تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتزويد المصريين بحلول دفع آمنة عبر الهاتف المحمول، كما ساهمت في توفير وسيلة سهلة للأفراد غير المتعاملين مع البنوك لإجراء كافة معاملاتهم المالية، إضافة إلى إتاحة العديد من الخدمات المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر البيان.

ويؤكد تعاون ماستركارد مع الحكومة والهيئات المختلفة وشركات المحمول على التزامها بدعم البنية التحتية لتطوير نظم المدفوعات الرقمية وتوفير حلول دفع رقمية تناسب كافة شرائح المجتمع المصري، وذلك باستخدام خبراتها في تكنولوجيا الدفع الرقمي.

Advertisements

ولعبت ماستركارد دورًا جوهريًا في تطوير نطم الدفع الرقمية في مصر من خلال إطلاق العديد من المبادرات بالشراكة مع العديد من البنوك والوزارات والمنظمات غير الحكومية وشركات المحمول، للوصول إلى شرائح المجتمع المستبعدة من الاقتصاد الرسمي.

وأضاف البيان، أن رحلة ماستركارد مع المحافظ الرقمية بدأت منذ نحو 10 سنوات مع شركة محمول واحدة و10 آلاف محفظة رقمية، وبمرور الوقت تضاعف عدد المحافظ ليصل لنحو 14 مليون محفظة الآن.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة ماستركارد مؤخرًا، فإن 70% من حاملي البطاقات في الشرق الأوسط وإفريقيا يعتمدون الآن على وسائل الدفع اللاتلامسية لحماية أنفسهم وتقليل احتمالات إصابتهم بالفيروس، وينوي 81٪ منهم الاستمرار في استخدام هذه التقنيات الحديثة حتى بعد انتهاء وباء كوفيد 19.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج