مجلس الوزراء يوافق على إضافة 3 كليات جديدة بثلاث جامعات خاصة

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على ثلاثة مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج يتمثل المشروع الأول في تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا”، وذلك بإضافة كلية الذكاء الاصطناعى. اضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج والثانى بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة فاروس”، وذلك بإضافة كلية علوم الحاسبات والذكاء والاصطناعى. Advertisements والثالث بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «”الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات»، وذلك بإضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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