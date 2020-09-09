مال وأعمال

سوفت بنك تفقد 13 مليار دولار من قيمتها السوقية بفعل خسائر أسهم التكنولوجيا الأمريكية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

_ أغلقت أسهم مجموعة سوفت بنك على هبوط ثلاثة بالمئة تقريبا يوم الأربعاء، مواصلة خسائرها هذا الأسبوع التي محت حوالي 13 مليار دولار من رأسمالها السوقي وسط قلق المستثمرين حيال انكشاف المجموعة على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الآخذة في الهبوط.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبذلك تبلغ خسائر سهم سوفت بنك عشرة بالمئة منذ أن قالت مصادر لرويترز ووسائل إعلام أخرى في أواخر الأسبوع الماضي إن الشركة اليابانية راهنت بمبالغ كبيرة على مشتقات أسهم مرتبطة بشركات تكنولوجيا.

اضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج

وقال الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون الشهر الماضي إن سوفت بنك ستوجه سيولة جرى جمعها من برنامج بيع أصول إلى أسهم عامة، لكن محللين قالوا إن العمليات المعقدة أثارت قلق المستثمرين الأفراد في شركة ينظر عليها بالفعل على إنها لا تتمتع بشفافية.

Advertisements

ولم يصدر تعليق علني على الأمر من سوفت بنك.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سوفت بنك تفقد 13 مليار دولار من قيمتها السوقية بفعل خسائر أسهم التكنولوجيا الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا