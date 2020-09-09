محافظ ساما: ربط الريال بالدولار من العناصر الأساسية للاستقرار المالي في السعودية

وكالات _ أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، أن لديهم 16 مبادرة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي وقد تم إكمال 90 في المائة منها.

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وأوضح أحمد الخليفي، خلال مؤتمر يوروموني السعودية أن “ساما” أتخذت عدة سياسات لمواجهة الجائحة، مثل تخفيض أسعار الفائدة، وإعلان حزمة مساعة للمنشآت الصغيرة.

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وقال : بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرار قوي للنمو، والمصارف السعودية لم تتأثر بالجائحة. مضيفا : التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد.

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وبين أحمد الخليفي أن “ساما” مستمرة في السياسة النقدية التي بدأتها منذ سنوات طويلة، وأن ربط الريال بالدولار من العناصر الأساسية للاستقرار المالي في السعودية.

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