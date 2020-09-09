مال وأعمال

محافظ ساما: ربط الريال بالدولار من العناصر الأساسية للاستقرار المالي في السعودية

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وكالات _ أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، أن لديهم 16 مبادرة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي وقد تم إكمال 90 في المائة منها.

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وأوضح أحمد الخليفي، خلال مؤتمر يوروموني أن “ساما” أتخذت عدة سياسات لمواجهة الجائحة، مثل تخفيض أسعار الفائدة، وإعلان حزمة مساعة للمنشآت الصغيرة.

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وقال : بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرار قوي للنمو، والمصارف السعودية لم تتأثر بالجائحة. مضيفا : التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد.

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وبين أحمد الخليفي أن “ساما” مستمرة في السياسة النقدية التي بدأتها منذ سنوات طويلة، وأن ربط الريال بالدولار من العناصر الأساسية للاستقرار المالي في السعودية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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