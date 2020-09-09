الذهب يتراجع محليا 5 جنيهات مع هبوط السعر العالمي وتعزيز قوة الدولار

شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بواقع 5 جنيهات، بالتزامن مع هبوط السعر العالمي وسط تعزيز قوة الدولار الأمريكي وتراقب الأنظار لاجتماع المركزي الأوروبي، وفقًا لتصريحات إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

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وقال إيهاب واصف، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا تراجع إلى مستوى 843 جنيهًا للجرام، في مقابل 848 جنيهًا بإغلاق الأمس.

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وهبط عيار 18 ليسجل اليوم قيمة سعرية 722.55 جنيهًا، كما انخفض عيار 24 ليصل إلى 963.40 جنيهًا.

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كما تراجع أيضًا الجنيه الذهب في تعاملات اليوم بالغًا 6744 جنيهًا، مقارنة بنحو 6728 جنيهًا بالأمس، منخفضًا بواقع 16 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجل الملاذ الآمن انخفاضا في مستويات تداوله بالغًا نحو 1927 دولارًا للأوقية، بدلًا من 1937 بالأمس.

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