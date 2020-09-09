الذهب يتراجع محليا 5 جنيهات مع هبوط السعر العالمي وتعزيز قوة الدولار

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شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بواقع 5 جنيهات، بالتزامن مع هبوط السعر العالمي وسط تعزيز قوة الدولار الأمريكي وتراقب الأنظار لاجتماع المركزي الأوروبي، وفقًا لتصريحات إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.
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وقال إيهاب واصف، إن عيار 21 الأكثر انتشارًا تراجع إلى مستوى 843 جنيهًا للجرام، في مقابل 848 جنيهًا بإغلاق الأمس.
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وهبط عيار 18 ليسجل اليوم قيمة سعرية 722.55 جنيهًا، كما انخفض عيار 24 ليصل إلى 963.40 جنيهًا.
كما تراجع أيضًا الجنيه الذهب في تعاملات اليوم بالغًا 6744 جنيهًا، مقارنة بنحو 6728 جنيهًا بالأمس، منخفضًا بواقع 16 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، سجل الملاذ الآمن انخفاضا في مستويات تداوله بالغًا نحو 1927 دولارًا للأوقية، بدلًا من 1937 بالأمس.
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