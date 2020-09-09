لجنة قيد الأوراق المالية توافق على الشطب النهائي لأسهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

رنا ممدوح _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم، الموافقة على شطـب القيد النهائي لأسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 2.885.585 مليار جنيه، موزع على 458.029 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 6.3 جنيه مصري للسهم الواحد ( ممثلا في ثمانية إصدارات ).

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جاء ذلك بعد أن قامت الشركة بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم أول أمس والتي عرضت على الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بناء على ما ورد من الإدارة المختصة بالبورصة المصرية خلال الفترة المعلن عنها في إعلانات الشركة وفقا للمادة ( 55 ) والمادة ( 55 ) مكرر من قواعد القيد والـمـادة ( 74 ) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، علماً بان الكمية المنفذة تبلغ 139,844 سهم بسعر 6 جنيه بقيمة اجمالية 839,664 جنيه .

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وبحسب بيان من إدارة البورصة، فسيتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم يوم الأربعاء الموافق 9\9\2020 وتداول أسهم الشركة من خلال نظام القبول الألى للأوامر(خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة وذلك لمدة ستة اشهر ويتم عرض موقف الشركة في نهايتها على لجنة القيد .

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