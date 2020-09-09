إل في إم إتش الفرنسية تنسحب من اتفاقية الاستحواذ على تيفاني بأكثر من 16 مليار دولار

سي إن بي سي _ قالت شركة السلع الكمالية العملاقة إل في إم إتش الفرنسية، إنها انسحبت من اتفاقية الاستحواذ على تيفاني الأمريكية والموقعة في نوفمبر 2019 والتي تنص على أن الموعد النهائي لها هو 20 نوفمبر 2020، ولكن تيفاني طلبت تمديد الموعد حتى 31 ديسمبر.

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هذا وأصدر وزير الخارجية الفرنسي توجيهات لتأجيل الصفقة إلى ما بعد 6 يناير 2021، بسبب تهديد الولايات المتحدة بفرض ضرائب على البضائع الفرنسية.

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وقالت إل في إم إتش الفرنسية في بيان لها، إنها لن تكون قادرة على استكمال الاستحواذ على تيفاني “بالشكل الحالي”.

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