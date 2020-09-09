مال وأعمال

إل في إم إتش الفرنسية تنسحب من اتفاقية الاستحواذ على تيفاني بأكثر من 16 مليار دولار

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

سي إن بي سي _ قالت شركة السلع الكمالية العملاقة إل في إم إتش الفرنسية، إنها انسحبت من اتفاقية الاستحواذ على تيفاني الأمريكية والموقعة في نوفمبر 2019 والتي تنص على أن الموعد النهائي لها هو 20 نوفمبر 2020، ولكن تيفاني طلبت تمديد الموعد حتى 31 ديسمبر.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

هذا وأصدر وزير الخارجية الفرنسي توجيهات لتأجيل الصفقة إلى ما بعد 6 يناير 2021، بسبب تهديد الولايات المتحدة بفرض ضرائب على البضائع الفرنسية.

اضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج

Advertisements

وقالت إل في إم إتش الفرنسية في بيان لها، إنها لن تكون قادرة على استكمال الاستحواذ على تيفاني “بالشكل الحالي”.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إل في إم إتش الفرنسية تنسحب من اتفاقية الاستحواذ على تيفاني بأكثر من 16 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا