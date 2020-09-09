وول ستريت تفتح مرتفعة مع استقرار أسهم التكنولوجيا بعد هبوط 3 أيام

_ فتحت بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع يوم الأربعاء بعد توقف اضطراب أصاب أسهم التكنولوجيا وتجاوز المستثمرين عن نبأ تعليق أسترا زينيكا اختبارات عالمية للقاحها التجريبي لفيروس كورونا. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 210.82 نقطة بما يعادل 0.77 بالمئة إلى 27711.71 نقطة. اضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 37.98 نقطة أو 1.14 بالمئة عند 3369.82 نقطة. Advertisements وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 217.07 نقطة أو اثنين بالمئة إلى 11064.77 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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