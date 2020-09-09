8 سيارات جديدة تنضم للسوق المصرية في سبتمبر

شاهندة إبراهيم – تسابق عدد من الوكلاء المحليين في طرح موديلات 2021 للعلامات التجارية التي يقدمونها في السوق المصرية، ومن بينها ماركات تنتمي لمناشئ كورية وفرنسية وأمريكية.

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قدمت شركة جي بي أوتو، وكلاء هيونداي وشيري ومازدا وجيلي في السوق المصرية، عدد من الأيقونات الجديدة موديلات 2021 في شهر سبتمبر الجاري.

هيونداي كريتا موديل 2021

وعرض الوكيل المحلي للعلامة الكورية طراز كريتا بأسعار تبدء من 360 ألف جنيه للفئة الأولى، والثانية بنحو 375 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة قدرت بسعر 400 ألف جنيه، فيما بلغت الفئة الأعلى تجهيزًا بقيمة 425 ألف جنيه.

وزودت هيونداي كريتا موديل 2021 المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، ليعطي قوة 123 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن متر، كما تم تدعيمها بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

هيونداي إلنترا CN7 موديل 2021

وقدمت الشركة الفئة الأولى بأسعار 315 ألف جنيه، والفئة الثانية تم تسويقها بنحو 325 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة عرضت بقيمة 335 ألف جنيه، وسعرت الرابعة بقيمة بلغت 360 ألف جنيه

وتُباع الفئة الخامسة بسعر 385 ألف جنيه، وجاءت الفئة السادسة بسعر يصل إلى 425 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا عرضت بقيمة 485 ألف جنيه.

وتننمي هيونداي إلنترا CN لشريحة السيارات السيدان العائلية، وقد تم تزويدها بمحرك رباعي الأسطوانات، داذ سعة 1600 سي سي، بقوة 127.5 حصان، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي الناقلات.

شيري أريزو 5 موديل 2021

وفقًا للأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، تُباع الفئة القياسية بسعر رسمي 169 ألف و900 جنيه، وتقدم الفئة الثانية بنحو 188 ألف جنيه، وعرضت فئة A/T Baselin Leather بقيمة 189 ألف و900 جنيه، وقدمت فئة H/L بسعر 202 ألف و900 جنيه.

وتنتمي شيري أريزو 5 موديل 2021 لفئة السيارات السيدان، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ويستخرج قوة 114 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصلة بناقل حركة سباعى السرعات.

وأعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية ستروين في مصر، عن أسعار أيقونتها ستروين C3 إيركروس موديل 2021، وقدمتها من خلال 3 فئات من التجهيزات.

ستروين C3 إيركروس موديل 2021

وقدمت الشركة الفئة الأولى بسعر رسمي 294 ألف و900جنيه، وسعرت الفئة الثانية بقيمة 324 ألف و900جنيه، أما الفئة الثالثة جاءت بسعر 364 ألف و900جنيه.

وينتمي طراز ستروين C3 إيركروس لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، ودعمت بمحرك رباعي الأسطوانات، ذات سعة لترية 1200 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وأزاحت شركة نيسان إيجيبت الستار عن سياراتها الجديدة كليًا نيسان جوك موديل 2021، وقد تم تقديمها من خلال فئتين أساسيتن من التجهيزات والكماليات.

نيسان جوك موديل 2021

وعرضت الشركة الفئة الأولى بسعر 348 ألف و500 جنيه، أما الثانية قدمت بقيمة 372 ألف و500 جنيه.

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وقام الوكيل المحلي بتوفير خيارات إضافية، من خلال تقديم فئة أخرى من النسخة الثانية مغطاة بفرش من لونين وبثلاثة خيارات (الأسودx أبيض، أسودx الكنتارا، أسود x أحمر) بزيادة سعرية 7 آلاف جنيه، لتباع بسعر 379 ألف و500 جنيه.

وزودت السيارة الجديدة كليًا بمحرك تربو 3 سلندر DIG-T سعة 1000 سي سي بقوة 117 حصان، مع عزم أقصي 180نيوتن، وبناقل حركة أوتوماتيكي DCT من ٧سرعات.

وكشفت شركة أوتو جميل الوكيل الحصري للعلامة الأمريكة فورد في مصر، عن أسعار موديل 2020 من أيقونتها إيكو سبورت الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة.

فورد إيكو سبورت موديل 2020

وقدمت الفئة القياسية بسعر 325 ألف جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا بتم تسويقها بقيمة 370 ألف جنيه.

ودعمت السيارة فورد إيكو سبورت على سواعد محرك صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 123 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتسارع من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في 11.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم ومتوسط استهلاكها من الوقود 5.8 لكل 100 كم.

وقدمت شركة مانسكو الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية بيجو في مصر، السيارة بيجو طراز 3008 موديل 2021 من خلال 5 فئات.

بيجو 3008 موديل 2021

وجاءت الفئة الأولى بسعر يبدء من 474 ألف و990جنيه، أما الثانية قدمت بنحو 519 ألف 990جنيه، وعرضت الثالثة بنحو 559 ألف و990جنيه، والرابعة قدرت بقيمة 609 ألف و990جنيه، أما الفئة الخامسة والأعلى تجهيزًا بسعر 659 ألف و990جنيه.

وزودت بيجو 3008 موديل 2021 بمحرك سعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانات، بقوة 165 حصان، والعزم الأقصى 240 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تتسارع من الثبات وحتى 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية.

وأطلقت المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل المحلي للعلامة الألمانية الفاخرة بي إم دبليو في مصر، أيقونتها X6 M50i الرياضية متعددة الاستخدامات.

بي إم دبليو X6 الجديدة كليًا

ووفر الوكيل الرسمي السيارة الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليونين و325 ألف جنيه.

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وزودت بسواعد محرك تربو رياضي 8 سلندر سعة 4400 سي سي بقوة 530 حصان، عزم أقصى 750 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 4.3 ثانية، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

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