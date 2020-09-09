اتصالات مصر توقع اتفاقية مع معمار المرشدي لإنشاء البنية التحتية بمشروع وان قطامية

وقعت شركة «اتصالات مصر» اتفاقية تعاون مع شركة «معمار المرشدي»، لتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الذكية المختلفة بمشروع “وان قطامية” العقاري، بما يضمن توفير كافة الخدمات المتطورة والحلول الذكية في الاتصالات والإنترنت داخل المشروع.

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وقام بتوقيع الاتفاقية كلاً من المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر والمهندس محمد مرشدي مالك ومؤسس مجموعة المرشدي.

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ووفق بيان، تتضمن اتفاقية التعاون قيام شركة اتصالات مصر بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشروع ومد شبكة الألياف اللازمة لتقديم باقة متنوعة من الخدمات المتطورة المتكاملة في جميع الوحدات الإدارية والتجارية، وأن تكون اتصالات مصر هي المزود الرئيسي لخدمات (الإنترنت، VPN، IVPN، الصوت الثابت) للمشروع.

وقال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الشركة تسجل بصمة نجاح جديدة باتفاقيتها اليوم مع شركة «معمار المرشدي».

وأضاف أن تنفيذ اتصالات مصر للبنية الأساسية وتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشروع وان قطامية الذي يعد أحد أهم المجتمعات العمرانية المغلقة يتوافق مع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن اتصالات مصر تمتلك أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الاتصالات، وتحرص على فتح آفاق جديدة في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.

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من جانبه أكد المهندس محمد مرشدي مالك ومؤسس مجموعة المرشدي، على حرصة المجموعة على تصميم وبناء وإدارة مشاريع عقارية متكاملة وذكية توفر جودة الحياة لكل من العملاء بما ينعكس أثرها على المجتمع بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذا الأمر دفع المجموعة لعقد هذه الشراكة مع اتصالات مصر نظراً لامتلاكها أحدث التقنيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعد مشروع “وان قطامية” أحد أهم مشاريع معمار المرشدي وهو عبارة عن مجمع متعدد الأغراض ويتكون من8 مباني إدارية وتجارية و30 مبنى سكنى يوفر 3.670 وحدة سكنية بواجهات شفافة تسمح لكل مساحة باحتضان الضوء الطبيعي.

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