متوسط سعر بيع الدولار يستقر قرب 15.84 جنيه

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي في معظم البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء، فيما سجل انخفاضا تراوح بين قرش إلى قرشين في عدد محدود من المصارف ومن بينهم إتش إس بي سي والمصرف العربي الدولي.

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وسجل متوسط سعر الدولار تحركا ضئيلا للغاية، ليبلغ 15.7417 جنيه للشراء و15.8417 جنيه للبيع اليوم الأربعاء، مقابل 15.7422 جنيه للشراء و15.8422 جنيه للبيع أمس الثلاثاء، بحسب البيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وعلى صعيد أسعار الدولار على شاشات البنوك، واصل الأخضر استقراره في بنوك: الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول، عند مستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

كما حافظ الدولار على مستوى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وأيضًا في كل من: العربي الإفريقي الدولي والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

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فيما خفض المصرف العربي الدولي الدولار بواقع قرشا واحدا ، ليصل إلى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقابل 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وفقد الدولار أيضًا قرشين في بنك إتش إس بي سي بختام التعاملات، محققًا مستوى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقابل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع بالأمس.

وفي المقابل ارتفع الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرشين، ليصل إلى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بإغلاق الثلاثاء.

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