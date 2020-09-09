تمويلي تطلق مساعد مالي افتراضي لعملائها بالتعاون مع شركة ميركيو

دوت الخليج – أطلقت شركة تمويلي أول برنامج ذكاء اصطناعي في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر وذلك بالتعاون مع شركة ميركيو المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي، إن “هذه الخطوة جاءت متواكبة مع التوقعات الخاصة باحتلال مصر المركز التاسع عالميا في استخدام الذكاء الاصطناعي نسبة للناتج القومي الإجمالي بحلول العام 2030″.

وأوضح أن عملاء تمويلي أصبحوا يتمتعون بخدمة المساعد المالي الافتراضي (شات بوت) الإلكترونية والتي تتيح لهم سهولة التواصل مع الشركة في أي وقت طوال أيام الأسبوع عبر برنامج مدرب على فهم اللغة البشرية والإجابة على كل تساؤلات العملاء وهو البرنامج الذى تم تطويره خصيصا لعملاء تمويلي.

وأكد أبو العزم أنه عند استخدام المنصات الإلكترونية الخاصة بشركة تمويلي سواء الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي سيجد العملاء ” فهيم ” في انتظارهم مستعدا للإجابة على استفساراتهم النصية والصوتية بشأن تمويلي وخدماتها ومنتجاتها وفروعها بالإضافة إلي استقبال طلبات التمويل وتوفير معلومات تفصيلية عن طرق الدفع الإلكتروني مع تقديم جميع الإجابات بدقة معتمدا على أشكال مرئية.

من جانبه، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، إن الشركة حرصت على تطوير خدماتها الإلكترونية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، والتي بات آخرها خدمة الشات بوت المساعد المالي الافتراضي تعزيزاً للإجراءات الاحترازية وتيسيرا لتعاملات عملائها الحاليين والجدد.

وأضاف أن خدمة الشات تعتمد على بوت المساعد المالي الافتراضي من تمويلي على أحدث الحلول المبتكرة المقدمة من شركة ميركيو للذكاء الاصطناعي، الرائدة في مجال تطوير روبوت الدردشة التفاعلي (شات بوت) من خلال المحادثات النصية و الصوتية، وذلك لتسهيل سبل التواصل مع عملاء تمويلي على مدار الساعة.

وأكد خورشيد أن هذه الخطوة تأتي من جانب الشركة لمساعدة عملاؤها على اتخاذ القرارات المالية الصائبة بسرعة و سهولة كما أن هذه الخطوة جاءت مواكبة لاستراتيجية الدولة وخطط هيئة الرقابة المالية الرامية لتعميم الشمول المالي والتحول الرقمي إلى جانب تلبية احتياجات عملاء الشركة.

Advertisements

اضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج

ولفت إلى أن 56% من العملاء يفضلون التواصل باستخدام الرسائل عن الاتصال الهاتفي، مشيرا إلى أن تمويلي تمتلك خطة متكاملة للتحول الرقمي تتضمن التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية وتقديم القروض الكترونيا.

وبدوره، قال وليد غلوش، مؤسس شركة ميركيو، إن التعاقد مع مؤسسة تمويلي دفعة قوية تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لهذا القطاع الحيوي ليتمتع عملائها بتجربة استخدام ذاتية أكثر سلاسة وذكاء.

وأضاف غلوش أن الشركة أطلقت برنامج “سالي” أول مساعد مالي افتراضي خاص ببطاقات الائتمان في مصر للتعريف بجميع أنظمة بطاقات الائتمان، قام بالرد على استفسارات ما يقرب من 350 ألف مستخدم بما يقارب 50 مليون رسالة مع قدرتها على سد الفجوة بين المؤسسات المالية ومستخدميها، عن طريق تغطية مختلف المواضيع الخاصة بمحو الأمية المالية وطرق الاستفادة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية، فضلاً عن المساعد في جعل القرارات المالية أسهل بالنسبة للمصريين من خلال زيادة الوعي بالقطاعين المصرفي والمالي في ظل توجه الدولة استراتيجيا لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج