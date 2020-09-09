أسهم أوروبا تنتعش والأنظار تتحول إلى اجتماع البنك المركزي المصري

وكالات – انتعشت الأسهم الأوروبية الأربعاء، عشية اجتماع للبنك المركزي الأوروبي، ومع تعويض سهم أسترا زينيكا خسائره بعد تقرير بأن الشركة قد تستأنف التجارب على لقاح لمرض كوفيد-19.

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كانت أسترا زينيكا اضطرت إلى وقف تجاربها العالمية على اللقاح بعد مرض غير واضح الأسباب ألم بأحد المشاركين. لكن أسهمها انتعشت من تراجعات طفيفة تكبدتها في الجلسة السابقة لتصعد 0.5% بعد تقرير صحيفة فايننشال تايمز.

وقال كونور كامبل، المحلل المالي في سبريدكس، “في ضوء الجلبة التي تثيرها الأسواق حيال أخبار اللقاحات فإن هذا التفهم أن التأخيرات في العملية لا تبعث بالضرورة على القلق هو إقرار مدهش بالفروق الدقيقة.”

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6%، تقوده قطاعات الاتصالات والتأمين والتكنتولوجيا.

لكن أسهم شركات الترفيه والسفر انخفضت 0.9%.

وهبط سهم إيزي جت البريطانية للطيران 2.1%، بعد يوم من تقليص جدول رحلاتها في ظل تأثر الطلب بالتغيرات المتكررة على قيود السفر المفروضة من الحكومات.

وانخفضت أسهم شركتي الطيران المنافستين رايان-إير وآي.إيه.جي وشركة الرحلات البحرية كارنفال بين 3.5 و6%.

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ونزل سهم إيرباص لصناعة الطائرات بعد تراجع التسليمات في أغسطس آب، مما كبح تعافيها من انهيار الطلب الناجم عن فيروس كورونا.

ستوكس 600 عالق في نطاق ضيق منذ يونيو حزيران، لكن المستثمرين يتطلعون إلى اجتماع البنك المركزي المصري الأوروبي يوم الخميس كعامل تحفيز محتمل للسوق.

ولا يتوقع المحللون أي تغييرات على سياسة سعر الفائدة، لينصب تركيزهم بدلا من ذلك على توقعات البنك المركزي المصري للتضخم وتعليقاته بشأن قوة اليورو في الآونة الأخيرة.

وكتب المحللون لدى تي.دي للأوراق المالية “نرى أن المركزي الأوروبي سيحاول معالجة مخاطر تدني التضخم وصعود اليورو في الفترة الأخيرة من خلال الأقوال لا الأفعال في هذه المرحلة.”

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