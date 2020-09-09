طارق عامر: 800 مليون دولار احتياطي المركزي قبل تحرير سعر الصرف

فاروق يوسف – قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه برئاسة المركزي في عام 2015، وكانت الأوضاع حينها صعبة للغاية.

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وأضاف عامر، خلال حواره مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم عمل خطة لتدارك الموقف آنذاك، وكانت نسبة نجاحها ضئيلة، تصل إلى 30%.

وقال إن البنك المركزي المصري نجح خلال الفترة الماضية نتيجة تفهم القيادة السياسية لطبيعة الإجراءات المتخذة، في إشارة لقرار التعويم الصادر في نوفمبر 2016.

وأضاف أن قرار التعويم وبعض إجراءات الإصلاح شهدت مقاومة نتيجة تخوف البعض من هذه الإجراءات.

وأشار عامر إلى أن المركزي كان يملك حوالي 800 مليون دولار احتياطي في تلك الفترة.

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ونوه إلى أنه كان يتم استيراد وقود فقط بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى استيراد اللحوم والذرة بقيمة مليار دولار، والذرة بقيمة ملياري دولار.

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