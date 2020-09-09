طارق عامر: مصر تلقت 413 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال فترة الرئيس السيسي

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فاروق يوسف – قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن 413 مليار دولار دخلت مصر من الأسواق الدولية، ونشاط الصادرات، وتحويلات العاملين من الخارج، وذلك خلال السنوات الماضية، وتحديدًا خلال فترة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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وأضاف عامر، خلال حواره مع برنامج “مسئوليتي” المذاع على قناة البلد، إن هناك 260 صندوق استثمار دولي، 60% منهم من الولايات المتحدة الأمريكية والباقي من أوروبا، وهم مستثمرين بالفعل في السوق المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق لديها ثقة في الجنيه المصري، حيث بلغ قيمة شراء هذه الصناديق خلال الفترات الماضية 18 مليار دولار.
ولفت إلى أن مصر أصبح لديها رصيد كبير في سوق الصناديق الدولية، وطرحت خلال الفترة الماضة سندات بقيمة 23 مليار دولار.
وقال إن وزير المالية الآن يستطيع إحضار الدولار بكل سهولة، نظرًا لثقة البنوك والمستثمرين بالسوق المصرية.
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