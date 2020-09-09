مال وأعمال

محافظ البنك المركزي المصري: ضخ وسداد 35 مليار دولار خلال أزمة كورونا

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر سددت أموالا للمستثمرين الأجانب وضخت أخرى في الأسواق بقيمة 35 مليار دولار خلال أزمة .

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وأضاف خلال حواره مع برنامج “مسئوليتي” المذاع على قناة البلد، إن دفع هذه الأموال لم ينتج عنه أي ارتفاعات في أسعار السلع والمنتجات، مؤكدًا أن مصر كان لديها القدرة على تحمل تداعيات كورونا.

وأشار إلى أن مصر تعد درة الاستثمار بالنسبة للمستثمرين والأسواق الخارجية.

وقال إن هناك دولا كبيرة خفضت عملاتها بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%، باستثناء الجنيه المصري الذي شهد ارتفاع بنسبة 1.4% منذ بداية العام وحتى الآن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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