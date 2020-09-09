محافظ البنك المركزي المصري: ضخ وسداد 35 مليار دولار خلال أزمة كورونا

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر سددت أموالا للمستثمرين الأجانب وضخت أخرى في الأسواق بقيمة 35 مليار دولار خلال أزمة كورونا.
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وأضاف خلال حواره مع برنامج “مسئوليتي” المذاع على قناة البلد، إن دفع هذه الأموال لم ينتج عنه أي ارتفاعات في أسعار السلع والمنتجات، مؤكدًا أن مصر كان لديها القدرة على تحمل تداعيات كورونا.
وأشار إلى أن مصر تعد درة الاستثمار بالنسبة للمستثمرين والأسواق الخارجية.
وقال إن هناك دولا كبيرة خفضت عملاتها بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%، باستثناء الجنيه المصري الذي شهد ارتفاع بنسبة 1.4% منذ بداية العام وحتى الآن.
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