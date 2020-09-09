مال وأعمال

طارق عامر: سوق الأوراق المالية وصلت لحدودها وتحتاج طروحات جديدة

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن سوق الأوراق المالية وصلت لحدودها وأنها تحتاج لطروحات جديدة.

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وأضاف عامر، في حوار لبرنامج على مسئوليتي، أن طرح شركات جديدة سيعمل على جذب سيولة جديدة للسوق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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