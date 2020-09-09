طارق عامر: سوق الأوراق المالية وصلت لحدودها وتحتاج طروحات جديدة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن سوق الأوراق المالية وصلت لحدودها وأنها تحتاج لطروحات جديدة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأضاف عامر، في حوار لبرنامج على مسئوليتي، أن طرح شركات جديدة سيعمل على جذب سيولة جديدة للسوق. إضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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