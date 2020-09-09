مال وأعمال

طارق عامر: إعفاء المصانع والشركات المتعثرة من ديون تقدر بنحو 40 مليار جنيه

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فاروق يوسف – قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي نجح في إعفاء المصانع والشركات المتعثرة، من ديون تقدر بنحو 40 مليار جنيه.

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وأضاف خلال حواره مع برنامج علي مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن البنوك تساند القطاع الخاص لتعزيز عمليات التشغيل للمساهمة بقوة في الاقتصاد المصري، ولتوظيف العديد من العمالة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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