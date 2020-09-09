طارق عامر: طرح العملات البلاستيكية الجديدة لفئتي 10 و20 جنيه العام المقبل

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دوت الخليج – قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن طرح العملات البلاستيكية الجديدة من مادة البوليمور العام المقبل، منوهًا بأنه ليس هناك أي اتجاه لتغيير العملة المصرية.
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أوضح خلال حواره مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن العملة الجديدة ستقتصر فقط على عملتي فئة 10 و 20 جنيه فقط.
وأكد أن هذه المادة تتمتع بالقدرة على التحمل الناتج عن كثرة الاستهلاك والتداول في الأسواق.
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