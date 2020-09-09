قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن إجراءات عودة النظام إلى سوق الصرف شملت إرسال كتائب من المصرفيين لمتابعة شركات الصرافة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأضاف في حواره مع برنامج على مسئوليته أن المضاربة كانت على أشدها ووصلت لخارج الحدود من جماعة الإخوان في عدد من الدول. إضغط لتحميل العدد الثامن والثلاثون من نشرة دوت الخليج Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طارق عامر: واجهنا السوق السوداء بمنتهى القوة وأرسلنا كتائب لمراقبة شركات الصرافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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