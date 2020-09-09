طارق عامر: تعليمات بتدبير حتى 10 آلاف دولار للأفراد دون سؤال عن غرض الاستخدام

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دوت الخليج – قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري المصري، إنه أعطى تعليمات للبنوك بتوفير حتى 10 آلاف دولار للأفراد دون السؤال عن غرض الاستخدام، ضمن الإجراءات المتخذة في وقت أزمة كورونا.
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وأضاف عامر، في حوار مع برنامج على مسئوليتي المذاع بقناة صدى البلد، ردا على سؤال حول محاربة والقضاء على السوق السوداء، أن قدرة البنوك على توفير العملة الأجنبية تقضي على السوق الموازية.
وتابع: قررنا توفير حتى 10 آلاف دولار، حتى لا تعود السوق السوداء مرة أخرى، وكبدنا المضاربين على العملة خسائر كبيرة.
وأضاف أن البنك المركزي المصري سيستمر في تكبيد المضاربين خسائر دفاعا على استقرار سوق الصرف.
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