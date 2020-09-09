طارق عامر: 18 مليار جنيه دعما للبنك الزراعي.. و3 مليارات لتمويل الري الحديث

فاروق يوسف – قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إنه دعم البنك الزراعي بقيمة 18 مليار جنيه؛ لمساعدته على تغيير ثوبه الجديد، ليصبح خلال 3 أو 4 سنوات مقبلة من أكبر البنوك العاملة في مصر.

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أضاف خلال حواره مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تمويل منظومة الري الحديث بقيمة 3 مليارات جنيه، كمرحلة أولى.

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