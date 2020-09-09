طارق عامر: تريليونا جنيه أقساط القروض المؤجلة والقطاع المصرفي قدم تضحية كبيرة

دوت الخليج – قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري المصري، إن حجم أقساط القروض المؤجلة، بلغ حوالي تريليوني جنيه.

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جاء ذلك خلال حوار عامر مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد.

وأضاف عامر: “قرار تأجيل المستحقات الائتمانية من أصعب القرارات التي تم اتخاذها، ولم يتخذ قرارا مثله من قبل”.

وأكد عامر أن القطاع المصرفي قدم تضحية كبيرة بتأجيل تحصيل هذه المستحقات من أجل جميع الفئات.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إنه في الغالب لن يتم تجديد فترة إرجاء أقساط القروض، ولكن القرار النهائي مازال خاضعا للدراسة حاليا.

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وكان البنك المركزي المصري قد أقر إرجاء سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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