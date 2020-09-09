مباشر كابيتال تطلق خدمة الاكتتاب وشراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار أون لاين

رنا ممدوح – أعلنت شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية عن حصول مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية التابعة لها على تراخيص الاكتتاب وشراء واسترداد وثائق الاستثمار من الهيئة العامة للرقابة المالية.

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وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة مجموعة مباشر المالية لزيادة خدماتها المقدمة في مصر.

من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج، في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء عبر تطبيق “زووم”، “إن هذه الخطوة مهمة جدا ومميزة في مسيرة مباشر، وتساهم في زيادة وتنوع الخدمات التي تقدمها للمستثمرين سواء من داخل مصر أو من خارجها”.

وأوضح رشاد أن هذه التراخيص سمحت للشركة بتطبيق فكرة جديدة على السوق المصري، وهي تقديم خدمات الإكتتاب وشراء واسترداد وثائق الاستثمار “أون لاين”، بما يسمح لعملاء مباشر تداول من داخل مصر وخارجها بتنفيذ طلبات الإكتتاب والشراء والبيع من خلال حساباتهم مع الشركة سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب.

وأشار نائب رئيس مباشر كابيتال هولندج، إلى أن تطبيق هذه الخدمة “أون لاين” يزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية لصناديق الاستثمار، سواء ذات الدخل الثابت أو الأسهم.

وأوضح: وذلك نظراً للعوائد الكبيرة التي تقدمها صناديق الدخل الثابت مقارنة بالعوائد في الدول المجاورة، وتداول الأسهم بمضاعف ربحية أقل من الأسواق المحيطة، بما يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وتابع رشاد أن الخدمة ستكون متاحة بشكل فوري لكافة البنوك والشركات التي ترغب في تفعيل الاكتتابات وشراء واسترداد الوثائق “أون لاين” لوثائق صناديق الاستثمار التي تمتلكها حاليا أو ترغب في تاسيسها مستقبلا.

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وأعلن التعاقد بالفعل مع شركة أزيموت لتطبيق الخدمة الجديدة التي تقدمها الشركة علي أول صندوق تؤسسه أزيموت في مصر وسيكون للاستثمار في الدخل الثابت وسيتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف: كما نتفاوض مع إحدى الشركات والتي تقوم حاليا بإجراءات تاسيس صندوق عقاري.

وقال رشاد إن العملاء يستطيعون تسجيل الأوامر خلال ساعات اليوم وطوال أيام الأسبوع من أي مكان في العالم، ويتم تنفيذ طلباتهم وقت السماح بالشراء والبيع فقط، كذلك سيتم عمل حسابات مستقلة لوثائق الصناديق منفصلة عن حسابات الأسهم في برنامج التداول، واخيرا تحويل ناتج البيع مباشرة إلى حسابات العملاء في البنوك.

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